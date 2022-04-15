В Казани подешевел бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо

В Казани за прошлую неделю снизилась цена бензина марок АИ-92 и АИ-95. С 1 по 8 апреля также опустилась средняя стоимость дизельного топлива, подсчитали в Татарстанстате.

По данным статистического ведомства, средняя цена за литр бензина АИ-92 за указанный период снизилась на 14 копеек, а АИ-95 на 16 копеек. Теперь эти марки моторного топлива стоят 46 и 49,7 рубля за литр соответственно.

Дизельное топливо, за то же время подешевело на 22 копейки за литр и теперь его стоимость составляет 51,6 рубля.

Средние цены на бензин АИ-98 за неделю остались на прежнем уровне. Литр бензина этой марки обходится автолюбителям в 59 рублей.

Ранее сообщалось, что в России впервые за полтора года наметилась тенденция к снижению цен на моторное топливо. Опрошенные «Татар-информом» эксперты дали прогноз, что будет с ценами на заправках Татарстана.