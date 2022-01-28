В Казани возложат цветы к мемориальной доске освободителю Освенцима Федору Красавину

В Казани 30 января в 11.00 состоится церемония возложения цветов к мемориальной доске генерал-майору Федору Красавину – освободителю Освенцима. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил начальник отдела взаимодействия со СМИ и общественными организациями Айрат Файзрахманов.

В мероприятии примут участие представители Ассамблеи народов РТ, еврейских национальных организаций Татарстана, военного комиссариата республики, Министерства культуры РТ и исполнительного комитета города Казани.

Напомним, что мемориальная доска расположена по адресу: улица Адамюка, 4. Мероприятие будет проведено в рамках Недели памяти жертв Холокоста.

Также в этот день в 15:00 в Доме дружбы народов состоится торжественное мероприятие в рамках международной акции «Мы помним», посвященной Международному дню памяти жертв Холокоста и 77-летней годовщине освобождения узников фашистского лагеря смерти «Освенцим» (Аушвиц) войсками Красной армии.