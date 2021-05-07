В Казани торжественно открыли мемориальную доску генерал-майору Федору Красавину

В столице Татарстана появилась мемориальная доска генерал-майору Федору Красавину, который участвовал в освобождении концлагеря Освенцим в годы Великой Отечественной войны, а после ее окончания возглавлял Казанский гарнизон. Торжественное открытие посетила заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

«Сегодня мы увековечиваем память генерал-майора Федора Красавина. Имя этого человека вписано в историю золотыми буквами. После заточения в Освенциме более 7,5 тыс. человек обрели свободу благодаря действиям нашего героя», — сказала Фазлеева.

Во время войны Федор Красавин вел оборонительные бои в Карелии, возглавлял стрелковую дивизию первого украинского фронта и освобождал Львов. За свои боевые подвиги получил звание генерал-майора. После участвовал в освобождении Освенцима и узников концлагеря в этом городе. После войны Федор Красавин возглавил Казанский гарнизон.

«Когда Красавин возглавил Казанский гарнизон, он был довольно многочисленный. Тогда было нелегко, но он беззаветно отдавал себя своему любимому делу, но, к сожалению, очень рано ушел из жизни», — отметил нынешний начальник Казанского гарнизона и Казанского высшего танкового командного училища генерал-майор Денис Кулаков.

Торжественное открытие мемориальной доски посетил сопредседатель научно-просветительского центра «Холокост» и советник президента Российско-еврейского конгресса Илья Альтман. Он сообщил, что их центр создал особую выставку, посвященную немецкому концлагерю, где в разделе освободителей особое место отведено генерал-майору Федору Красавину. Как известно, большинство узников Освенцима были евреями.

«Израиль — это единственная страна, кроме России и Беларуси, где 9 мая — это официальный день Победы. Кроме того, по еврейскому религиозному календарю это день освобождения и спасения. Такой статус ему присвоили в честь воинов Красной армии, таких как генерал-майор Федор Красавин», — отметил Альтман.

После торжественной церемонии почетные гости, юнармейцы и все желающие возложили цветы к мемориальной доске генерал-майору Федору Красавину. Памятная табличка находится на стене дома № 4 по улице Адамюка — именно здесь проживал участник Великой Отечественной в Казани.