В Казани почти на месяц ограничат движение по улице Рахматуллина

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В столице Татарстана почти на месяц частично перекроют улицу Рахматуллина. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Движение по улице Рахматуллина на участке от дома №5 до здания №3 окажется ограничено с 24 июня по 20 июля, проинформировали в Комитете внешнего благоустройства.

Временные неудобства вызваны ремонтными работами, пояснили в городской администрации.

В столице Татарстана также ограничат движение транспорта по центральным улицам города 28 и 29 июня из-за проведения чемпионата России по шоссейному велоспорту, о чем сообщал «Татар-информ».