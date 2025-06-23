В Казани почти на месяц ограничат движение по улице Рахматуллина
В столице Татарстана почти на месяц частично перекроют улицу Рахматуллина. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Движение по улице Рахматуллина на участке от дома №5 до здания №3 окажется ограничено с 24 июня по 20 июля, проинформировали в Комитете внешнего благоустройства.
Временные неудобства вызваны ремонтными работами, пояснили в городской администрации.
В столице Татарстана также ограничат движение транспорта по центральным улицам города 28 и 29 июня из-за проведения чемпионата России по шоссейному велоспорту, о чем сообщал «Татар-информ».