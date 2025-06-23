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Экономика 23 июня 2025 12:44

В Казани ограничат движение машин по центральным улицам города 28 и 29 июня

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В Казани ограничат движение машин по центральным улицам города 28 и 29 июня
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Движение по центральным улицам Казани будет ограничено 28 и 29 июня из-за проведения чемпионата России по велосипедному спорту на шоссе. Об этом сообщил председатель комитета физической культуры и спорта города Линар Гарипов на деловом понедельнике.

«В Казани маршрут гонок стартует из центральной части города и пройдет мимо главных достопримечательностей. При этом, на время чемпионата будет временно ограничено движение по центральным улицам города», – заявил он.

Мэр Казани Ильсур Метшин извинился перед жителями города за временные неудобства и пообещал заранее донести информацию по времени их перекрытия.

«Поедут они быстро, поэтому быстро освободят перекрытые участки. А для нас это – возможность посмотреть с улиц, балконов, площадок на это событие. Это в любом случае украшение города», – заявил Метшин.

#перекрытие движения #Казань #чемпионат россии #Ильсур Метшин
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