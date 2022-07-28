В Казани почти на год ограничат движение по улице Северо-Западная

В столице Татарстана почти на год, до конца июня 2023 года, частично ограничат движение по улице Северо-Западная. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Движение транспорта будет частично перекрыто с 30 июля 2022 года до 26 июня 2023-го около дома №14 по улице Северо-Западная.

Неудобства вызваны обустройством строительной площадки, пояснили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани продлили ограничение движения по улице Белинского.