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Ру Тат
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Транспорт
28 июля 2022  10:28

В Казани почти на год ограничат движение по улице Северо-Западная

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В столице Татарстана почти на год, до конца июня 2023 года, частично ограничат движение по улице Северо-Западная. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Движение транспорта будет частично перекрыто с 30 июля 2022 года до 26 июня 2023-го около дома №14 по улице Северо-Западная.

Неудобства вызваны обустройством строительной площадки, пояснили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани продлили ограничение движения по улице Белинского.

#ограничение движения
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