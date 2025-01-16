В Казани больше чем на год ограничат движение по улице Фучика

В Казани с 20 января введут ограничение движения по улице Фучика. Меры связаны со строительством первого участка второй линии метрополитена, объяснили в мэрии столицы РТ.

Таким образом, участок от дома №94 до улицы Айтматова будет недоступен для проезда транспорта больше года — до 26 марта 2026-го.

Движение в это время будет организовано по объездным дорогам.