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Новости Татарстана и Казани
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В Казани побит температурный рекорд 2010 года
Сегодня днем в Казани установлен новый температурный рекорд, сообщает Гидрометцентр Татарстана.
Самые высокие температуры зарегистрированы в Приволжском районе — 34,5 градуса.
Предыдущий рекорд для 28 июля был зафиксирован в 2010 году. Тогда метеостанции зарегистрировали в городе температуру в 33,9 градуса.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» заявил, что до конца июля в Казани не ожидается температурных рекордов. Однако его прогноз не оправдался.
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