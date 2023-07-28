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Общество 28 июля 2023 22:03

В Казани побит температурный рекорд 2010 года

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В Казани побит температурный рекорд 2010 года
Фото: © «Татар-информ»

Сегодня днем в Казани установлен новый температурный рекорд, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Самые высокие температуры зарегистрированы в Приволжском районе — 34,5 градуса.

Предыдущий рекорд для 28 июля был зафиксирован в 2010 году. Тогда метеостанции зарегистрировали в городе температуру в 33,9 градуса.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» заявил, что до конца июля в Казани не ожидается температурных рекордов. Однако его прогноз не оправдался.

#гидромет рт #температурный рекорд
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