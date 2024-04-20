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Общество 20 апреля 2024 17:29

В Казани обновлен полувековой температурный рекорд

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Накануне в Казани был обновлен температурный рекорд. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Столбики термометров днем поднимались до отметки в 25,4 градуса.

Предыдущий рекорд был установлен в 1973 году. Тогда максимальная зарегистрированная температура 19 апреля составляла 22,6 градуса.

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#температурный рекорд
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