В Казани побит температурный рекорд 1951 года

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В столице Татарстана во второй раз с начала второго месяца весны обновлен температурный рекорд. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Накануне, 2 апреля, столбики термометров на метеостанции «Казань» и авиационной метеостанции «Казань-Сокол» поднялись до +15,1 градуса, а на авиационной метеостанции «Казань-Аэропорт» – до +16,5 градуса.

Предыдущий абсолютный максимум температуры воздуха для 2 апреля в Казани был зафиксирован 74 года назад, в 1951 году: тогда она достигла +13,8 градуса.

1 апреля в столице республики был побит температурный рекорд 1983 года. При этом сегодня в Татарстане похолодает до +12 градусов.