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В Казани по проспекту Победы временно не ходят трамваи из-за скопления воды на рельсах
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Из-за большого скопления талой воды на путях временно остановлено движение трамвайных маршрутов №5, 5а, 7 на участке Проспект Победы - Закиева, сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс.
На месте работают аварийные бригады службы Путевого хозяйства наземного транспорта, идут мероприятия по откачке воды.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что утром Казань встала в 9-балльных пробках из-за непогоды.
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