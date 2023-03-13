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Происшествия 13 марта 2023 09:54

В Казани по проспекту Победы временно не ходят трамваи из-за скопления воды на рельсах

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Из-за большого скопления талой воды на путях временно остановлено движение трамвайных маршрутов №5, 5а, 7 на участке Проспект Победы - Закиева, сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс.

На месте работают аварийные бригады службы Путевого хозяйства наземного транспорта, идут мероприятия по откачке воды.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что утром Казань встала в 9-балльных пробках из-за непогоды.

#МУП Метроэлектротранс #Трамваи #сильный дождь затопил улицы
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