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Новости Татарстана и Казани
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Непогода стала причиной 9-балльных утренних пробок в Казани
Из-за проливного дождя и тумана, которые накрыли этим утром столицу Татарстана, город встал в 9-балльных пробках. По данным портала «Яндекс. Пробки», затруднения в движении есть во всех районах Казани.
Привычным бордовым горят въезды в город со стороны Горьковского шоссе, Мамадышского тракта, а также дорога из поселка Куюки.
На мосту Миллениум и Третьей транспортной дамбе также вялотекущее движение. Усугубляет и так не простую ситуацию большое количество мелких аварий.
Сложности с проездом на перекрестке улицы Гвардейской с Патриса Лумумбы, а также на улицах Ершова, Аделя Кутуя и Аграрная.
Ново-Савиновский район Казани также простаивает в пробках – красным отмечены улицы Амирхана, Чистопольская, Адоратского и проспект Ямашева.
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