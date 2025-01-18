В Казани по маршруту Мирный – Динамо будут курсировать бесплатные автобусы

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Казани запускают бесплатные автобусы, которые будут ходить 18 января с 9:00 до 16:00 и 19 января с 10:00 до 16:00.

Согласно опубликованному расписанию, один из автобусов будет следовать по маршруту от Цветочного магазина «Букет столицы» остановка школы №129 (п. Мирный, перекресток ул. Рощинской и Ново-Давликеевской) до спортивного центра «Динамо», а затем в обратном направлении. Интервал движения составит 15 минут.

Также бесплатный автобус будет курсировать от остановки «Березовая роща» (п. Мирный) до спортцентра «Динамо» и затем в обратном направлении. Интервал движения – 30 минут.

Напомним, что сегодня в казанском поселке Мирный пройдет спринт классическим стилем в рамках Пятого этапа Кубка России по лыжным гонкам.

фото: организаторы Кубка России по лыжным гонкам