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Большунов заявлен на спринт классическим стилем в рамках пятого этапа Кубка России
Сегодня в казанском поселке Мирный пройдет спринт классическим стилем в рамках Пятого этапа Кубка России по лыжным гонкам.
Общее количество участников – 20 человек, 10 женщин и 10 мужчин.
Среди спорстменов будут представители команды сборной РТ. У женщин – Анастасия Фалеева, Ольга Сергеева, Дарья Непряева и Наталья Терентьева. У мужчин – Владислав Афанасьев, Савелий Коростелев, Александр Большунов, Денис Филимонов, Владислав Осипов и Сергей Ардашев.
Напомним, в забеге раздельным стартом на 15 км, состоявшемся 16 января, Большунов участие не принимал. Добавим, что на прошедших гонках высокие места заняли сразу несколько представителей сборной РТ – Терентьева (первое место, 23:12.1), Коростелев (первое место 31:07.1) и Ардашев (четвертое место, 31:18.8).
Пятый этап Кубка России по лыжным гонкам завершится 20 января.
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