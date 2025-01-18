Большунов заявлен на спринт классическим стилем в рамках пятого этапа Кубка России

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня в казанском поселке Мирный пройдет спринт классическим стилем в рамках Пятого этапа Кубка России по лыжным гонкам.

Общее количество участников – 20 человек, 10 женщин и 10 мужчин.

Среди спорстменов будут представители команды сборной РТ. У женщин – Анастасия Фалеева, Ольга Сергеева, Дарья Непряева и Наталья Терентьева. У мужчин – Владислав Афанасьев, Савелий Коростелев, Александр Большунов, Денис Филимонов, Владислав Осипов и Сергей Ардашев.

Напомним, в забеге раздельным стартом на 15 км, состоявшемся 16 января, Большунов участие не принимал. Добавим, что на прошедших гонках высокие места заняли сразу несколько представителей сборной РТ – Терентьева (первое место, 23:12.1), Коростелев (первое место 31:07.1) и Ардашев (четвертое место, 31:18.8).

Пятый этап Кубка России по лыжным гонкам завершится 20 января.