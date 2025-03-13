В Казани плотника судят за изготовление наркотиков и разжигание ненависти против учителей

В Вахитовском суде стартовал процесс по делу казанца Марата Халикова. Его подозревают в разжигании ненависти и незаконном приобретении, переработке наркотиков.

Марат Халиков родился в Казани, у него среднетехническое образование, не женат. Сейчас работает плотником. Кроме того, он признал, что ранее имел судимости, но статьи предпочел не называть.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

По версии следствия, в августе 2021 года мужчина приобрел семена конопли, затем посадил их в горшки. В итоге он получил 365 граммов каннабиса, который хранил для личного употребления.

Наркотики в доме Халикова обнаружили случайно в феврале 2024-го, когда сотрудники ФСБ пришли к нему с обыском.

Выяснилось, что осенью 2022 года Халиков в одной из групп популярного мессенджера разместил комментарий под постом с критикой работы школьных учителей.

По версии следствия, Халиков обратился к аудитории численностью 1200 человек и призвал уничтожать «профессионально обучающих», а именно учителей. Он обвинил педагогов в «уничтожении коренного населения страны».

При этом позднее автор группы в мессенджере удалил запись. В настоящее время найти этот пост и комментарий невозможно.

«С целью возбуждения ненависти или вражды, а также унижения достоинства человека по признаку социальной группы разместил комментарий. Согласно заключению судебно-лингвистической экспертизы, в высказывании есть утверждение, связанное с насилием в отношении группы лиц, а именно учителей», – сказал государственный обвинитель.

Подсудимый заявил суду, что обвинение ему понятно, однако он признает вину только по статье о хранении наркотиков. С разжиганием ненависти он не согласен.

Марат Халиков рассказал «Татар-информу», что не знает о каком комментарии идет речь. По его словам, на момент проведения обысков он уже несколько лет не пользовался этим мессенджером. В свою очередь мобильный телефон он отдал правоохранителям, будучи уверенным, что там все «чисто».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане житель Казани предстанет перед судом за изготовление наркотиков и возбуждение ненависти или вражды.