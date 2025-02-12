Казанца обвиняют в изготовлении наркотиков и возбуждении вражды в интернете

Житель Казани предстанет перед судом за изготовление наркотиков и возбуждение ненависти или вражды. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следователей, в 2022 году мужчина купил в интернете семена растения, содержащего наркотические вещества. Он вырастил у себя в квартире несколько кустов и получил более 365 гр. наркотического вещества для личного потребления.

В тот же период казанец разместил в одном из интернет-чатов комментарий, содержащий угрозы применения насилия в отношении группы лиц.

В ближайшее время уголовное дело рассмотрят в суде.