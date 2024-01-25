В Казани площади рядом с КМПО присвоили имя Александра Павлова

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Площадь в Авиастроительном районе Казани, которая находится вблизи АО «Казанское моторостроительное производственное объединение», получила имя Александра Павлова – бывшего гендиректора предприятия. Постановление исполкома опубликовано в новом выпуске электронного Сборника документов и правовых актов.

«<...> принимая во внимание рекомендации Комиссии по топонимике муниципального образования г.Казани, постановляю: присвоить площади в Авиастроительном районе г.Казани, расположенной вблизи предприятия — АО „Казанское моторостроительное производственное объединение“ в Авиастроительном районе г.Казани, имя бывшего директора АО „Казанское моторостроительное производственное объединение“ и впредь именовать ее „площадь имени А.Ф.Павлова — А.Ф.Павлов исемендәге мәйдан“», — сказано в документе.

Придя на предприятие — тогда еще Казанский моторостроительный завод — в 1960 году, Александр Павлов прошел путь от шлифовальщика в механическом цехе до руководителя объединения. В 1983 году он возглавил КМПО и руководил им в течение 21 года. 9 сентября 2023 года Александр Павлов ушел из жизни в возрасте 85 лет.