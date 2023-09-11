Руководство Татарстана выразило соболезнования в связи со смертью Александра Павлова

Руководство Татарстана выразило соболезнования в связи со смертью экс-гендиректора Казанского моторостроительного производственного объединения Александра Павлова. Он скончался 9 сентября в возрасте 85 лет.

Трудовая деятельность Павлова долгие годы была связана с КМПО. Придя на предприятие — тогда еще Казанский моторостроительный завод — в 1960 году, он прошел путь от шлифовальщика в механическом цехе до руководителя объединения. Он прошел все ступени профессионального роста: трудился начальником цеха, замначальника производства, начальником производства, замдиректора по производству и главным инженером. Не отрываясь от работы, окончил авиационный техникум и Казанский авиационный институт.

Александр Павлов возглавил КМПО в 1983 году и руководил предприятием в течение 21 года. За это время реализован ряд крупных проектов, модернизировано производство и увеличен выпуск продукции, а организованная комплексная работа позволила повысить надежность производимой авиационной и другой техники.

В 90-х руководитель смог адаптировать КМПО к новым экономическим условиям, в том числе запустить выпуск гидромеханических коробок передач для автобусов и сельхозтехники.

Уделял он внимание и социальным вопросам: строились жилые кварталы для рабочих, культурно-спортивные сооружения, лечебно-оздоровительные объекты.

Также Павлов избирался депутатом Верховного Совета Татарской АССР XI созыва, народным депутатом Татарской АССР XII созыва.

«А.Ф. Павлова отличали высочайший профессионализм, требовательность к себе и подчинённым, высокое чувство общественного долга. Его деловые и человеческие качества, беззаветное служение любимому делу, преданность профессии и внимательное отношение к людям снискали заслуженный авторитет и признание среди коллег и общественности. Светлая память о Павлове Александре Филипповиче навсегда сохранится в наших сердцах», — отмечается в сообщении.

Некролог подписали Раис Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, Премьер-министр РТ Алексей Песошин, руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров, глава Минпромторга РТ Олег Коробченко, мэр Казани Ильсур Метшин, глава Зеленодольского района РТ Михаил Афанасьев, глава Пестречинского района Ильхам Кашапов, президент Ассоциации предприятий и промышленников РТ Александр Лаврентьев и председатель правления Торгово-промышленной палаты РТ Шамиль Агеев.