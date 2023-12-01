В Казани эксперты посчитали платеж за «однушку» по семейной ипотеке

Казань попала в список городов с самым высоким платежом за «однушку» по семейной ипотеке. Размер платежа составил 31,1 тысячи рублей, пишет РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Этажи». К слову, данный размер платы на 27% превысил показатели в среднем по РФ (в городах-миллиониках люди платят за однокомнатную квартиру по семейной ипотеке 24,5 тыс. рублей).

Выше чем в Казани платеж оказался в Москве (54,6 тыс. рублей) и Санкт-Петербурге (37,6 тыс. рублей).

Скромнее казанских, ипотечные платежи в Краснодаре (28,3 тыс. рублей), Красноярске (24,5 тыс. рублей), Екатеринбурге (24,5 тыс. рублей). Самые низкие платежи по семейной ипотеке оказались в Челябинске (19,5 тыс.) и Волгограде (18,1 тыс. рублей).

Уточняется, что при расчете размера платежа эксперты отталкивались от средней цены квадратного метра квартир в новостройках, ипотечной ставки в 6% годовых и минимального первоначального взноса (20%). При этом площадь сравниваемых квартир - 35 «квадратов», а срок кредита — 20 лет.

Ранее в ЦБ сообщали, что вопрос повышения первоначального взноса по льготной ипотеке пока обсуждают.