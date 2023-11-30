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Экономика 30 ноября 2023 17:03

ЦБ: Вопрос повышения первоначального взноса по льготной ипотеке пока обсуждают

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Вопрос о повышении первоначального взноса по льготной ипотеке в РФ пока что обсуждают в Правительстве, сообщила глава департамента финансовой стабильности Центрального Банка России Елизавета Данилова.

По ее словам, вопрос об увеличении лимитов по программе льготной ипотеки также все еще рассматривается, пишет РИА Новости. Она предположила, что, возможно, этот лимит, все-таки увеличат, но при этом саму льготную программу потихоньку будут «сворачивать», меняя ее на более адресные программы.

Спикер добавила, что в ноябре ипотечных кредитов выдали столько же, сколько и в октябре. Напомним, по данным Центробанка, выдачи ипотеки с господдержкой в октябре снизились на 17% или до 541 млрд рублей.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщала, что видит риски перегрева на рынке ипотеки, поэтому предлагает повысить первоначальный взнос по льготной ипотеке.

#льготная ипотека #центробанк РФ
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