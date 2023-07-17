Власти Казани заявили о планах устанавливать блокираторы на фуры

В Казани планируют начать устанавливать блокираторы на большегрузы, которые бросают в неположенном месте. Об этом на деловом понедельнике сообщил руководитель исполкома города Рустем Гафаров. Глава поручил отработать механизм в течение месяца и уточнить, сколько блокираторов необходимо для грузовых автомобилей.

«Я дал поручение, чтобы нашли и для грузовых автомобилей блокираторы. Давайте начнем, потому что зима впереди, предприятия благоустройства готовятся. Водители свои фуры бросают и мы дороги не можем убирать. Также фуры мешают трафику машин», — сказал Гафаров.

Также спикер поручил соблюдать порядок на муниципальных парковках.

«В течение года была справедливая критика по части содержания парковок. В этом вопросе мы занимали и занимаем жесткую позицию уже по отношению к собственным структурам, отвечающим за этот вопрос. Порядок на муниципальных парковках должен быть как летом, так и зимой», — заявил Гафаров.

Напомним, ранее в мэрии отчитались, что благодаря блокираторам платежи за парковки выросли более чем вдвое, количество парковочных сессий увеличилось на 70%.