Платежи за парковку в Казани выросли более чем вдвое после применения блокираторов колес

Фото: скриншот презентации

В Казани после применения блокираторов колес сумма платежей за муниципальную парковку выросла на 58%, количество парковочных сессий увеличилось более чем на 70%. Об этом на деловом понедельнике сообщил заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров.

«Проблема сокрытия регистрационных номеров транспортных средств посторонними предметами на сегодня стала менее острой, однако свою актуальность не потеряла», — отметил спикер.

За 6 месяцев этого года контрольная служба МКУ «Организатор городского парковочного пространства» устранила более 200 таких случаев.

Ежедневно проводятся рейды по установке блокираторов на автомобилях, припаркованных без госномеров. За первые полгода установлено 69 блокираторов, что в 4 раза меньше, чем в прошлом году. Возбуждено 56 административных дел, наложены штрафы.

«Количество похищенных или поврежденных блокираторов снизилось почти в 5 раз с 24 случаев до 5. Благодаря оперативным действиям сотрудников УМВД по Казани блокираторы и злоумышленники найдены. В отношении этих лиц ведутся процессуальные действия», — сообщил Ильдар Шакиров.

Муниципальный паркинг призван снизить нагрузку на улично-дорожную сеть, увеличить ее пропускную способность и скорость передвижения автомобилей. Систему единого городского парковочного пространства внедрили в Казани в феврале 2015 года, она включала 27 участков улично-дорожной сети на 1250 машиномест.

На сегодня общее количество муниципальных парковочных мест составляет 6790 на 165 участках, это в 5,4 раза больше, чем на старте проекта восемь лет назад. С введением платного парковочного пространства оборачиваемость парковочных мест повысилась в 2 раза.