В Казани планируют реконструировать сквер «Тебриз»

В Казани планируют обновить сквер «Тебриз», который расположен на пересечении ул.Декабристов и Восстания. Об этом со ссылкой на Комитет внешнего благоустройства города сообщает мэрия.

Сроки проведения работ пока неизвестны, однако общественное пространство является участником голосования по определению объектов благоустройства на 2025 год.

«В настоящее время разрабатывается концепция реконструкции сквера. Он будет благоустроен при выделении финансирования», — рассказали в исполкоме в ответ на просьбу горожан благоустроить территорию и восстановить фонтаны.

Сквер назван в честь города в Иране. Казань и Тебриз являются городами-побратимами.

Ранее в Комитете внешнего благоустройства Казани пошагово объяснили, как принять участие в голосовании за дворы и общественные пространства для благоустройства. Сделать это можно до 30 апреля.