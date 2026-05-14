В Казани планируют ограничить движение из-за фестивалей НУР и VK Fest

В столице Татарстана планируют ограничить движение и парковку транспортных средств во время подготовки и проведения фестиваля медиаискусства НУР и музыкального фестиваля VK Fest.

Проекты соответствующих постановлений исполкома Казани пока проходят антикоррупционную экспертизу.

В частности, из-за фестиваля НУР при необходимости окажется ограничено движение на участке улицы Кремлевская от улицы Чернышевского до площади Первого Мая (включая Ивановский спуск). Движение будет перекрыто с 19.00 28 мая до 23.30 31 мая.

В свою очередь из-за фестиваля VK Fest при необходимости ограничат движение на участке улицы Сибгата Хакима от улицы Декабристов до улицы Абсалямова (в обоих направлениях) и на участке улицы Бондаренко от улицы Солдатская до улицы Сибгата Хакима (в обоих направлениях). Перекрытие будет действовать с 20.00 6 июня до 7.00 8 июня.

Запрет на движение и парковку транспортных средств затронет и средства индивидуальной мобильности – велосипеды и электросамокаты.