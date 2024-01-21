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В Казани планируют обновить 263 автобуса в течение двух лет
С 2023 по 2024 год в Казани запланировано обновление 263 автобусов, рассказали в мэрии.
Жители города в соцсетях пожаловались на автобус №11 «Большие Дербышки — Малые Дербышки», который «пропускает» рейсы из-за техобслуживания, а 19 января — для ремонта сцепления.
«На сегодня транспортными предприятиями рассматриваются различные варианты обновления автобусов в 2023-2024 годах, планируется обновление 263 автобусов. Надеемся, изменения коснутся и указанный вами маршрут», — объяснили в исполкоме.
Замечание было передано в Комитет по транспорту.
Напомним, что еще одной причиной сокращения автобусов на маршрутах и увеличения интервалов следования стал кадровый дефицит, с которым столкнулись казанские перевозчики. Так, на конец 2023 года в городе не хватало более 1,5 тыс. водителей и кондукторов общественного транспорта.
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