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Общество 25 декабря 2023 17:31

В Казани не хватает более 1,5 тыс. водителей и кондукторов общественного транспорта

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В Казани не хватает более 1,5 тыс. водителей и кондукторов общественного транспорта. Об этом сообщил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин на встрече с представителями СМИ.

«Двадцать пять новых троллейбусов купили. Обновляем автобусы и трамваи. Но выход на линию ограничивает количество водителей», — сказал глава города.

По словам мэра, всего в Казани более 600 тыс. человек ежедневно пользуются общественным транспортом.

#общественный транспорт #нехватка кадров #Ильсур Метшин
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