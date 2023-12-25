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В Казани не хватает более 1,5 тыс. водителей и кондукторов общественного транспорта
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В Казани не хватает более 1,5 тыс. водителей и кондукторов общественного транспорта. Об этом сообщил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин на встрече с представителями СМИ.
«Двадцать пять новых троллейбусов купили. Обновляем автобусы и трамваи. Но выход на линию ограничивает количество водителей», — сказал глава города.
По словам мэра, всего в Казани более 600 тыс. человек ежедневно пользуются общественным транспортом.
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