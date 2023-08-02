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В Казани планируют установить бюст легенде ВДВ Павлу Клетневу
В Казани планируют установить бюст старейшему десантнику России, который совершил свой последний прыжок в возрасте 95 лет, Павлу Клетневу. Об этом сообщил журналисту «Татар-информа» руководитель военно-патриотического клуба «Юный десантник» при Казанской кадетской школе-интернате имени Героя Советского Союза Бориса Кузнецова Талгат Камалиев.
«Пока идет разработка проекта и определение места для установки бюста Павла Клетнева, чтобы не только увековечить память о выдающемся десантнике , но и сделать этот бюст достопримечательностью нашего города. Большую помощь нам в этом оказывает председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева», — рассказал Талгат Камалиев.
Напомним, что сегодня, в День ВДВ, в Казани открыли памятник легендарному десантнику.
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