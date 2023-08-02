В день ВДВ в Казани открыли памятник старейшему десантнику России Павлу Клетневу

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Казани открыт памятник участнику Великой Отечественной войны, гвардии сержанту ВДВ СССР, старейшему десантнику России Павелу Клетневу. Он установлен на территории казанского мемориального комплекса «Курган».

В церемонии открытия приняли участие ветераны ВДВ, кадеты военно-патриотического клуба «Юный десантник» и Республиканской специальной общеобразовательной школы имени Галлямова, а также родные и близкие Клетнева.

Легенда ВДВ, самый известный десантник страны скончался в 97 лет, в мае 2022 года. «Каждый свой прыжок он посвящал или Дню ВДВ, или Дню Победы. Свой первый прыжок с парашютом совершил восемнадцатилетним юношей в 1943 году, а последний — в мае 2019 года в возрасте 95 лет на аэродроме в Мензелинске. Я прыгала вместе с ним и пропустила только один прыжок, когда была беременна вторым ребенком. Хотел он и дальше прыгать, но в его возрасте уже не подписывали разрешения на прыжок. Он был с закаленным, твердым, непростым характером и большим патриотом своей Родины. Этому он постоянно учил молодое поколение, с которым очень любил общаться», — поделилась внучка старейшего десантника Анастасия Клетнева.

Открыл церемонию его близкий друг — руководитель военно-патриотического клуба «Юный десантник» при Казанской кадетской школе-интернате имени Героя Советского Союза Бориса Кузнецова Талгат Камалиев

«Дорогие товарищи — именно с этих слов всегда начинал свое выступление Павел Кузьмич, будь то встречи со школьниками или командующим ВДВ. Он с уважением относился к ним, как к близким людям. Он прошел войну и знал цену слова "товарищ". Он был легендарным человеком», — подчеркнул он.

Камалиев рассказал, что был знаком с Клетневым на протяжении 10 лет. Гвардии сержант ВДВ СССР был гостем на всех мероприятиях кадетской школы. «13 человек из нашей кадетской школы поступили в Рязанское военное училище, и в этом тоже есть вклад Павла Кузьмича, который помогал в их воспитании словом, делом и личным примером», — подчеркнул он.

По его словам, у Павла Клетнева было удивительно хорошее чувство юмора. Он всегда умел поддержать и поднять настроение своей шуткой в самых напряженных ситуациях.

«На прыжках с 4 тыс. метров самолет достаточно круто набирал высоту в два захода. Не очень приятные ощущения. Прыгнули. Уже на земле Павел Кузьмич ко мне подходит и говорит: „Что-то ты какой-то бледненький был“. Я объясняю, что первый раз с такой высоты прыгал и не согласился бы, если бы вас рядом не было. Он улыбнулся: „Я как в трамвае, сел и поехал“», — вспомнил выступающий.

В заключение присутствующие почтили помять бойцов, которые погибли в ходе специальной военной операции, и возложили цветы к памятнику Павла Клетнева.

Напомним, архивным фото с Павлом Клетневым в День ВДВ поделился сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Павел Клетнев родился 12 ноября 1924 года в селе Рогозино Лаишевского района Татарстана. Во время Великой Отечественной войны участвовал в прорыве блокады. А также освобождал от фашизма Венгрию, в Австрию и Чехословакию. После победы Павел Клетнев нес службу на территории Венгрии и Эстонии. После демобилизации вернулся в Казань, где 37 лет проработал на электромеханическом заводе начальником транспортного отдела.