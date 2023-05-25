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В Казани планируется создать новый веломаршрут и перекрасить велодорожки
Новый веломаршрут от КФУ до Деревни Универсиады планируется создать в Казани. О планах развивать велосипедную инфраструктуру заявил глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Альберт Салихов.
Вместе с велоактивистами Салихов проехался по городу, после чего озвучил новые планы. «Амбициозно прозвучит, но я хочу, чтобы Казань была городом велосипедистов. Первый шаг к этому – вместе с активистами решить, где нужны велодорожки?», – написал он на своей странице «ВКонтакте».
Уже «стало понятно», что нужно продумать веломаршрут от КФУ до Деревни Универсиады, а также выбрать для велодорожек другой цвет разметки, сообщил глава районной администрации.
Кроме того, он заявил о планах перепроверить существующие велодорожки, так как на них паркуются автомобили и туристические автобусы.
Отметим, что в комментариях к записи горожане предложили свои варианты развития инфраструктуры для велосипедистов. Так, один из жителей города заявил, что велоактивисты предлагали внести изменения в Генплан города по созданию новых маршрутов. В частности, предлагается рассмотреть вариант создания велодорожек вдоль Среднего Кабана, от набережной озера к парку Тинчурина по улицам Сайдашева или Фатхуллина и вдоль Волги от Портовой к Казанке.
Напомним, в конце прошлого года стало известно, что создание велодорожек вдоль Кремлевской набережной Казани оценили в 317,6 млн рублей. Протяженность маршрута от ул.Сибгата Хакима до ул.Пролетарская около 2 км, полностью работы завершатся к концу июля.
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