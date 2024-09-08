Ветеран СВО — фронтмен группы «Добробат» пришел на участок первым

Фото предоставлено Анастасией Мироновой

Лидер музыкальной группы «Добробат» Иван Хомяков принял участие в выборах депутатов Госсовета РТ. На избирательный участок ветеран специальной военной операции пришел к самому открытию.

«Я считаю, что это наша гражданская позиция, наш гражданский долг, который мы обязаны выполнять так же, как ребята сейчас, в данные секунды, выполняют свой воинский долг. Мы здесь, как граждане страны, просто обязаны проявлять свою гражданскую позицию», — сказал он.

Группа «Добробат» — это коллектив, где все музыканты — бойцы спецоперации. Они поют патриотические песни, тексты к которым пишет Иван Хомяков.

Свой выбор боец сделал на одном из избирательных участков Высокогорского района. Уже вечером вместе со своей музыкальной группой он выступит на главной сцене Казани.

Фото предоставлено Анастасией Мироновой

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября в 7 часов утра. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.