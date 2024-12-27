В Казани первый взнос за «однушку» в ипотеку превысил 77%

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В столице Татарстана на конец декабря 2024 года понадобится накопить 77,4% от стоимости однокомнатной квартиры в новостройке, чтобы приобрести ее в ипотеку. В противном случае банки откажут в предоставлении ипотечного кредита, сообщает РБК-Недвижимость.

Согласно данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), средняя ипотечная ставка по рыночным программам на последние числа декабря составляет 29%. При этом в Казани и ее окрестностях средняя получаемая на руки зарплата равняется 67 тыс. рублей.

При выдаче ипотеки банки рассчитывают, что заемщик будет тратить на ее обслуживание не более половины своих регулярных доходов. Поэтому имеющему среднюю зарплату при теперешних ставках на 20 лет в столице РТ одобрят кредит лишь на 2 млн рублей.

Но из данных «Яндекс Недвижимости» следует, что квартиры в новостройках Казани заметно дороже. Так, средняя «однушка» площадью 38,7 кв. метра на конец декабря обойдется в 9,1 млн рублей. Соответственно, для ее покупки в кредит среднему казанцу придется скопить более 7 млн рублей.

Примерно такая же ситуация в Нижнем Новгороде, где придется накопить 77% от стоимости однокомнатной квартиры в новом доме, которая равняется 7,6 млн рублей. Чуть лучше обстоят дела в Волгограде, где величина первоначального взноса достигла 73,6% а стоимость «однушки» в новостройке равняется 5,8 млн рублей.