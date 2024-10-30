Эксперты: В Казани нужно зарабатывать 210 тыс. рублей, чтобы купить «однушку» в ипотеку

Казань заняла третье место среди мегаполисов России по размеру необходимой зарплаты для обслуживания ипотеки. По данным экспертов, казанцам надо зарабатывать около 210,2 тыс. рублей, чтобы им оформили кредит на «однушку». Причем 1-комнатные квартиры в столице РТ стоят около 8,5 млн рублей, за такую недвижимость жителям города придется отдавать 126,1 тыс. рублей в месяц, пишет РБК.

Отмечается, что ипотечный платеж рассчитан исходя из средней стоимости «однушки» в новостройке в мегаполисах на октябрь 2024-го, при первом взносе – 30%, сроке кредита – 25 лет и ставке – 25,4%.

При этом москвичам нужно зарабатывать 346 тыс. рублей, чтобы отдавать 207,8 тыс. рублей за «однушку» стоимостью 14 млн рублей. Далее в списке стоит Санкт-Петербург – 235 тыс. (при средней стоимости в 9,5 млн за квартиру, петербуржец должен будет платить 141 тыс. рублей ежемесячно).

Четвертое и пятое места заняли Нижний Новгород (необходимый доход - 185,5 тыс.) и Краснодар (153,3 тыс.).

Самые невысокие требования – в Воронеже (около 111,3 тыс. рублей в месяц).