В Казани перенесут две остановки из-за перекрытия улицы 2-я Туринская

Перенос остановок

Фото: kzn.ru

В столице Татарстана с 4 ноября до второй половины декабря ограничат движение транспорта по улице 2-я Туринская. Из-за этого будут временно перенесены две остановки общественного транспорта, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Остановки «Автотранспортный техникум» на время переместятся с улицы 2-я Туринская на улицу Карбышева. Именно до них рекомендуется доезжать пациентам и посетителям Межрегионального клинико-диагностического центра и поликлиники №18 — на автобусе №74.

Об изменении маршрута автобуса №74 в связи с работами на улице 2-я Туринская стало известно еще накануне, о чем сообщал «Татар-информ».

Временный маршрут автобуса №74 Фото: kzn.ru

Само ограничение движения будет разбито на два этапа. С завтрашнего дня окажется ограничено движение на участке от Танкового кольца до заезда в МКДЦ. Подъехать к центру можно будет по 2-й Туринской со стороны Карбышева. Позднее ограничат движение по 2-й Туринской от АЗС до въезда в МКДЦ, но об этом будет сообщено дополнительно.

Заезд для пациентов и сотрудников на территории МКДЦ и городской поликлиники №18 будет организован по временной дороге — от АЗС до парковки МКДЦ. Устройство дороги начнется в ближайшее время, уточнили в мэрии.

Причиной временных неудобств является необходимость подключить дома строящегося жилого комплекса «Авалон» к котельной на улице Карбышева и подать в них отопление. Из-за проблем у застройщика были сдвинуты сроки сдачи объекта. Ход работ взят на контроль исполкомом города, Минстроем РТ и Прокуратурой Татарстана.

Строительство временной дороги и подведение тепловых сетей финансирует застройщик ЖК «Авалон». Утверждается, что выполнение работ не приведет к перебоям теплоснабжения в близлежащих домах. Строителям предстоит проложить более 500 метров теплотрассы, для чего необходимо вскрыть примерно 1500 кв. метров асфальтобетона и извлечь более 3200 куб. метров грунта.