В Казани на время изменится схема движения автобуса №74

С 4 ноября автобусы №74 начнут курсировать по измененной схеме. Мера принимается временно, уточнили в Комитете по транспорту исполкома Казани.

Так, из схемы проезда общественного транспорта уберут остановки «Карбышева», «Автотранспортный техникум» и «МКЦД».

Автобусы будут двигаться по следующей схеме: ул.Оренбургский тракт — ул.Танковая — ул.Х.Мавлютова —ул.Братьев Касимовых — ул.Карбышева — ул.Профессора Камая — ул.Х.Мавлютова — Пр.Победы далее по маршруту. В обратном направлении они будут двигаться так: ул.Х.Мавлютова — ул.Профессора Камая — ул.Карбышева — ул.Братьев Касимовых — ул.Х.Мавлютова — ул.Танковая, а затем по обычному маршруту.

В комитете уточнили, что режим работы автобуса не изменится.

Причиной стала установка дорожных знаков на ул.Братьев Касимовых и Карбышева, запрещающих остановку транспорта. Изменения необходимы ради обеспечения безопасного проезда общественного транспорта.