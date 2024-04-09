В Казани перенесли отключение воды в центре из-за подключения к сетям театра Камала

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В столице Татарстана перенесли время отключения воды в некоторых зданиях Вахитовского и Приволжского районов города с 11-12 на 12-13 апреля. Об этом информирует МУП «Водоканал».

Водоснабжение отключат в 9.00 12 апреля, а возобновят его в 13.00 13 апреля. Причиной временных неудобств станут работы по подключению двух водопроводов нового здания Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала по улице Хади Такташа к централизованным сетям водоснабжения города, о чем ранее сообщал «Татар-информ».

Перечень адресов, которые затронет отключение воды или понижение давления в трубах, размещен на сайте «Водоканала». Он не изменился по сравнению с первоначальным.

Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам, которые будут приниматься по телефону: 8 (843) 231-62-60.