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В Казани перенесли отключение воды в центре из-за подключения к сетям театра Камала
В столице Татарстана перенесли время отключения воды в некоторых зданиях Вахитовского и Приволжского районов города с 11-12 на 12-13 апреля. Об этом информирует МУП «Водоканал».
Водоснабжение отключат в 9.00 12 апреля, а возобновят его в 13.00 13 апреля. Причиной временных неудобств станут работы по подключению двух водопроводов нового здания Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала по улице Хади Такташа к централизованным сетям водоснабжения города, о чем ранее сообщал «Татар-информ».
Перечень адресов, которые затронет отключение воды или понижение давления в трубах, размещен на сайте «Водоканала». Он не изменился по сравнению с первоначальным.
Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам, которые будут приниматься по телефону: 8 (843) 231-62-60.
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