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В Казани перенесли «обновление» скамеек в Горкинско-Ометьевском лесу
В Казани перенесли «обновление» скамеек в Горкинско-Ометьевском лесу из-за погоды. Задание планировали выполнить 20 июля в рамках волонтерского проекта «Парковые герои». О переносе встречи сообщили в Дирекции парков и скверов столицы РТ.
«Из-за погодных условий задание волонтерского проекта «Парковые герои» в Горкинско-Ометьевском лесу переносится!», - говорится в сообщении.
Напомним, в рамках задания волонтеры должны были привести в порядок скамейки около контейнерного центра CUBE. Их хотели очистить от загрязнений и покрасить. Встреча планировалась у кофейни «Диван» в 10:00.
Новая дата, место и время встречи волонтеров пока неизвестны.
Ранее сообщалось, что проект нового сквера КФУ рядом с библиотекой Лобачевского прошел экспертизу.
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