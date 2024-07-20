В Казани перенесли «обновление» скамеек в Горкинско-Ометьевском лесу из-за погоды. Задание планировали выполнить 20 июля в рамках волонтерского проекта «Парковые герои». О переносе встречи сообщили в Дирекции парков и скверов столицы РТ.

«Из-за погодных условий задание волонтерского проекта «Парковые герои» в Горкинско-Ометьевском лесу переносится!», - говорится в сообщении.

Напомним, в рамках задания волонтеры должны были привести в порядок скамейки около контейнерного центра CUBE. Их хотели очистить от загрязнений и покрасить. Встреча планировалась у кофейни «Диван» в 10:00.

Новая дата, место и время встречи волонтеров пока неизвестны.

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