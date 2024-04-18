Миндортранс РТ ответил на жалобы жителей Казани о плохих дорогах

Все дороги в Казани будут ремонтировать в порядке живой очереди, но очередность ремонта уже зависит от организации, которая проводит ремонтные работы.

«Точную очередность не можем сказать. Это от организации зависит, у каждой организации – свой участок дорог, свой объект, свой объем работ. А уже в какой очередности у них стоит та или иная дорога, надо конкретно у организации уточнять», - рассказали «Татар-информу» в Миндортрансе РТ.

При этом в министерстве уточнили, что в целом в течении месяца должны все дороги в Казани сделать.

«Если у жителя есть какие-то конкретные обращения, просьба или вопросы, то он может прийти к нам, в министерство транспорта (Республики Татарстан), оставить анкету или заявление, и потом уже его пригласят на прием либо с министром, либо с заместителем министра. Житель сможет ему все вопросы задать и обсудить их решение», - рассказали в министерстве.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что казанцы жалуются на некачественные дороги по улице Шмидта, недалеко от детской поликлиники №2. По словам местных жителей, качество дорожного покрытия возле медучреждения «оставляет желать лучшего», при том что дорожники ремонтируют участки по несколько дней. Как позже убедился журналист «Татар-информа», на данном участке дорога действительно в ямах. Причем из-за неровности на дороге образуется множество луж.