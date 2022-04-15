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Ру Тат
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Казань
15 апреля 2022  14:57
Егор Никитин

Власти Казани передвинут границы Вахитовского и Приволжского районов

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Изменению может подвергнуться граница между двумя районами татарстанской столицы – Вахитовским и Приволжским. Об этом стало известно в ходе XIII сессии Казанской городской Думы.

Депутаты отметили, что в случае реализации данное решение позволит уточнить территориальную принадлежность ряда объектов недвижимости.

Вопрос будет обсуждаться на публичных слушаниях, которые должны состоятся 26 мая на площадке Дома работников образования Казани по улице Баумана.

На том же заседании Казгордума согласилась расширить границы города, присоединив к Казани «Научный городок» в Высокогорском районе РТ.

#сессия казгордумы #Казань
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