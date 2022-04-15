news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Казань
15 апреля 2022  13:29

В Казгордуме поддержали присоединение «Научного городка» к Казани

news_top_970_100

«Научный городок» в Высокогорском районе республики будет присоединен к Казани. Соответствующее решение поддержали депутаты в ходе прошедшей XIII сессии Казанской городской Думы.

Предполагается, что «Научный городок» будет включен в состав Советского района татарстанской столицы. 

 

Инфографика: © «Татарстан24»

Вопрос о соответствующем присоединении был поднят еще два года назад. Тогда данное предложение прозвучало со стороны Президента РТ Рустама Минниханова. Он напомнил – сотни жителей «Научного городка» на протяжении уже многих лет максимально тесно связаны с Казанью - работают здесь, возят детей в школы и детсады. 
 

#сессия казгордумы
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное