В Казгордуме поддержали присоединение «Научного городка» к Казани

«Научный городок» в Высокогорском районе республики будет присоединен к Казани. Соответствующее решение поддержали депутаты в ходе прошедшей XIII сессии Казанской городской Думы.

Предполагается, что «Научный городок» будет включен в состав Советского района татарстанской столицы.

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Вопрос о соответствующем присоединении был поднят еще два года назад. Тогда данное предложение прозвучало со стороны Президента РТ Рустама Минниханова. Он напомнил – сотни жителей «Научного городка» на протяжении уже многих лет максимально тесно связаны с Казанью - работают здесь, возят детей в школы и детсады.

