В Казани передадут в частную собственность памятник архитектуры XIX века на Баумана

Власти Казани внесли в прогнозный план приватизации муниципальной собственности 10 помещений. В их числе – первого, второго и третьего этаже здания по ул.Баумана, 52/7. Это памятник градостроительства и архитектуры XIX века. Соответствующее решение Казгордумы опубликовано в сборнике документов и правовых актов города.

В прошлом здание по Баумана, 52/7, внесенное в список объектов культурного наследия, было доходным домом, построил его в первой половине XIX века купец Ермолай Подуруев. Позднее к нему достроили еще два этажа и рсширили сам дом до ул.Наджми. Сейчас в здании располагается несколько организаций, в том числе Комитет земельных и имущественных отношений.

Также в план приватизации на 2023-35 годы внесли помещения площадью 1460 и 484 кв. м. Также в список внесли здания по адресам: ул.Гоголя, 16/56, ул.Ломжинская, 16а, ул.Маршала Чуйкова, 6, ул.Четаева, 68, ул.Фрунзе, 1 и несколько помещений на ул.Хади Такташа 135.

Напомним, что, помимо этого, власти города утвердили решение о приватизации ВЦ «Казанская ярмарка».