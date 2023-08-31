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Экономика 31 августа 2023 10:47

Власти Казани приватизируют ВЦ «Казанская ярмарка» до конца 2023 года

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Выставочный центр «Казанская ярмарка» в Казани внесли в прогнозный план муниципальной собственности на 2023-2025 годы. Соответствующее решение Казгордумы опубликовано в сборнике документов и правовых актов города.

Уставной капитал ОАО «Казанская ярмарка» – 78 млн 239 тыс. 900 рублей. Доля Комитета земельных и имущественных отношений составляет 85,78% или 67 млн 115 тыс. 700 рублей, ему принадлежит 671 157 акций, следует из документа.

Приватизировать «Казанскую ярмарку» планируется в этом году.

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