В Казани перед наступлением зимы не хватает более 700 дворников

В настоящий момент нехватка дворников в Казани составляет 735 человек. Об этом сообщил председатель комитета ЖКХ Исполнительного комитета Казани Василий Лысачкин.

«Если брать по нормативу, нехватка составляет 735 дворников», – рассказал Лысачкин ТНВ.

По его словам, порядка 15-20% дворников увольняются в связи с тяжелыми условиями труда.

Ранее заместитель руководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин рассказал, как решить проблему нехватки дворников в городе.