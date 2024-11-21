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Общество 21 ноября 2024 17:23

В Казани перед наступлением зимы не хватает более 700 дворников

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В настоящий момент нехватка дворников в Казани составляет 735 человек. Об этом сообщил председатель комитета ЖКХ Исполнительного комитета Казани Василий Лысачкин.

«Если брать по нормативу, нехватка составляет 735 дворников», – рассказал Лысачкин ТНВ.

По его словам, порядка 15-20% дворников увольняются в связи с тяжелыми условиями труда.

Ранее заместитель руководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин рассказал, как решить проблему нехватки дворников в городе.

#Казань #дворники
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