В исполкоме Казани рассказали, как решить проблему нехватки дворников в городе

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Дефицит дворников в столице Татарстана на сегодняшний день превышает 700 человек, и в снегопады эта цифра еще возрастет. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин на состоявшемся сегодня в мэрии Казани заседании штаба по подготовке к зиме.

«Дефицит составляет более 700 работников. С началом снегопадов их количество еще больше сокращается. Причина этому — низкая зарплата и отсутствие иных стимулов», — рассказал Гиниятуллин.

По его словам, базовая ставка на сегодняшний день составляет 22 тыс. рублей. При этом поднять зарплату можно либо увеличив убираемую каждым дворником территорию, либо сократив и без того недостающую численность, однако оба варианта снизят качество уборки.

Он подчеркнул, что зарплата дворника с учетом надбавок, коэффициентов и премий может доходить до 51 тыс. рублей, но тариф при этом должен быть увеличен почти вдвое. Если же говорить одновременно о найме недостающих работников и зарплате 50 тыс. рублей в месяц, то нынешний тариф потребуется увеличить более чем в 3,5 раза.