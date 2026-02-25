В Казани перечислили парковки, которые закроют на ночь из-за уборки снега

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Власти столицы Татарстана вновь просят жителей города убрать свои автомобили с некоторых муниципальных парковок, где предстоящей ночью будут убирать снег. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Работы по очистке будут вестись поэтапно в темное время суток, чтобы минимизировать помехи для автомобилистов, заметили в Комитете внешнего благоустройства города.

С 21.00 до 6.00 26 февраля будут убирать снег на парковках по улицам Адоратского, Абсалямова, Восстания, Галеева и Сеченова.

В это же время очистят снег на парковках, расположенных по следующим адресам:

– улица Кремлевская – нечетная сторона улицы, от пересечения с улицей Университетская до пересечения с улицей Лобачевского;

– улица Волкова – четная сторона улицы, от пересечения с улицей Петербургская до пересечения с улицей Тихомирнова;

– улица Габдуллы Тукая – обе стороны улицы, от пересечения с улицей Нурсултана Назарбаева до пересечения с улицей Тимер Юл;

– улица Ахтямова – нечетная сторона улицы, от пересечения с улицей Габдуллы Тукая до пересечения с улицей Шигабутдина Марджани;

– улица Спартаковская – нечетная сторона улицы, от пересечения с улицей Ипподромная до пересечения с улицей Шаляпина, а также четная сторона улицы, от пересечения с улицей Шаляпина до пересечения с улицей Нурсултана Назарбаева.

Помимо этого, с 21.00 до 6.00 уборка снега будет производиться в парковочных зонах №128 по улице Яруллина, №100 и 207 по улице Декабристов.

График уборки парковочных мест доступен всем пользователям приложения «Горпарковки». Мэрия Казани просит жителей включить пуш-уведомления для получения информации.

Замечания, касающиеся уборки дорог и тротуаров, жители столицы РТ могут направлять в Телеграм-бот @kznhelpbot и по телефону: 8 (843) 222-72-22.