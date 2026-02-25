В Казани перечислили парковки, которые закроют на ночь из-за уборки снега
Власти столицы Татарстана вновь просят жителей города убрать свои автомобили с некоторых муниципальных парковок, где предстоящей ночью будут убирать снег. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Работы по очистке будут вестись поэтапно в темное время суток, чтобы минимизировать помехи для автомобилистов, заметили в Комитете внешнего благоустройства города.
С 21.00 до 6.00 26 февраля будут убирать снег на парковках по улицам Адоратского, Абсалямова, Восстания, Галеева и Сеченова.
В это же время очистят снег на парковках, расположенных по следующим адресам:
– улица Кремлевская – нечетная сторона улицы, от пересечения с улицей Университетская до пересечения с улицей Лобачевского;
– улица Волкова – четная сторона улицы, от пересечения с улицей Петербургская до пересечения с улицей Тихомирнова;
– улица Габдуллы Тукая – обе стороны улицы, от пересечения с улицей Нурсултана Назарбаева до пересечения с улицей Тимер Юл;
– улица Ахтямова – нечетная сторона улицы, от пересечения с улицей Габдуллы Тукая до пересечения с улицей Шигабутдина Марджани;
– улица Спартаковская – нечетная сторона улицы, от пересечения с улицей Ипподромная до пересечения с улицей Шаляпина, а также четная сторона улицы, от пересечения с улицей Шаляпина до пересечения с улицей Нурсултана Назарбаева.
Помимо этого, с 21.00 до 6.00 уборка снега будет производиться в парковочных зонах №128 по улице Яруллина, №100 и 207 по улице Декабристов.
График уборки парковочных мест доступен всем пользователям приложения «Горпарковки». Мэрия Казани просит жителей включить пуш-уведомления для получения информации.
Замечания, касающиеся уборки дорог и тротуаров, жители столицы РТ могут направлять в Телеграм-бот @kznhelpbot и по телефону: 8 (843) 222-72-22.