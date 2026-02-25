План по очистке кровель от снега в Казани выполнен на 65%

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В столице Татарстана привели в порядок 1 349 скатных крыш многоквартирных домов, что составляет 65% от общего плана. Об этом сообщает пресс-центр мэрии города.

Только за последние сутки дорожные службы и сотрудники управляющих компаний очистили 185 кровель. Наиболее активно работы велись в Советском районе, где снег убрали с 75 крыш. В Кировском и Московском районах в порядок привели 64 объекта, в Вахитовском и Приволжском – 29, а в Авиастроительном и Ново-Савиновском – 17.

Одновременно с этим продолжается расчистка придомовых территорий. На текущий момент работы завершены в 3 976 дворах, что охватывает 95% от их общего количества. В уборке снега во дворах за прошедшие сутки были задействованы 1 333 дворника и 191 единица специальной техники.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить контроль за уборкой снега с крыш зданий и других высотных конструкций.