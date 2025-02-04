news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 4 февраля 2025 18:05

В Казани пассажиры электротранспорта оплатили проезд по геолокации более 30 тыс. раз

В электротранспорте, курсирующем по Казани, пассажиры 31,4 тыс. раз оплатили проезд по геолокации и QR-коду.

Чтобы оплачивать проезд таким образом, скачайте приложение «Казань транспорт», привяжите туда карту банка, активируйте Bluetooth и разрешите определять свое местоположение. Программа «автоматом» сопоставит вашу геолокацию и транспорта, а потом спишет деньги за проезд (придет подтверждение).

Также с помощью приложения можно оплатить проезд в трамваях и троллейбусах через обновленные информационные стикеры с QR-кодом, сообщила пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

За последние 2,5 месяца упомянутое приложение скачали больше 116 тыс. человек.

При этом ранее пользователей Android и iPhone предупредили о вирусе, который ворует данные по фото.

#оплата проезда #бесконтактные платежи #общественный транспорт #Казань
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
«Наказали слишком строго»: призывавший убивать русских студент обжаловал приговор

«Наказали слишком строго»: призывавший убивать русских студент обжаловал приговор

3 февраля 2025
«Жизнь его потрепала, но он не прогнулся»: ушел из жизни бизнесмен Михаил Скоблионок

«Жизнь его потрепала, но он не прогнулся»: ушел из жизни бизнесмен Михаил Скоблионок

3 февраля 2025