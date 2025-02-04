В Казани пассажиры электротранспорта оплатили проезд по геолокации более 30 тыс. раз

В электротранспорте, курсирующем по Казани, пассажиры 31,4 тыс. раз оплатили проезд по геолокации и QR-коду.

Чтобы оплачивать проезд таким образом, скачайте приложение «Казань транспорт», привяжите туда карту банка, активируйте Bluetooth и разрешите определять свое местоположение. Программа «автоматом» сопоставит вашу геолокацию и транспорта, а потом спишет деньги за проезд (придет подтверждение).

Также с помощью приложения можно оплатить проезд в трамваях и троллейбусах через обновленные информационные стикеры с QR-кодом, сообщила пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

За последние 2,5 месяца упомянутое приложение скачали больше 116 тыс. человек.

При этом ранее пользователей Android и iPhone предупредили о вирусе, который ворует данные по фото.