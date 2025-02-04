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Общество 4 февраля 2025 16:56

Пользователей Android и iPhone предупредили о вирусе, который ворует данные по фото

Специалисты «Лаборатории Касперского» выявили первый троянский вирус для iPhone и Android, способный украсть данные с фото в телефоне, пишут «Ведомости».

По словам представителя компании, вредоносное программное обеспечение SparkCat нашли в 20 фейковых приложениях – все они есть в App Store и Google Play, но замаскированы как мессенджеры, ИИ-ассистенты, сервисы доставки еды и доступа к криптобиржам.

Установив и запустив приложение-фейк, вирус просит разрешить смотреть фото. Затем троян анализирует текст на изображениях в галерее и, найдя ключевые слова, отправляет фотографию мошенникам.

По словам экспертов, злоумышленники используют описанную схему, чтобы восстановить доступ к криптокошелькам жертв с помощью сид-фраз. Тем самым они завладевают чужими цифровыми активами. Вирусы также могут искать содержание сообщений и пароли на скриншотах.

Эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Сергей Пузан отметил, что это первый случай, развевающий миф о безопасности iOS. Впервые в их ОС интегрировали вредоносное ПО, которое ворует данные пользователей, добавил спикер.

#вирус #телефон #мошенники
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