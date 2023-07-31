В Казани увеличилось число стобалльников по ЕГЭ

90 выпускников Казани смогли показать лучшие результаты на Едином государственном экзамене. Трое выпускников смогли набрать максимальный балл сразу по двум предметам. Об итогах государственной аттестации на утреннем совещании доложил начальник Управления образования горисполкома Ирек Ризванов.

«ЕГЭ на 100 баллов в 2023 году смогли сдать 90 казанских школьников. Это на шесть больше, чем годом ранее. Самое большое количество стобалльных результатов наши выпускники дали по литературе и русскому языку», — сказал он.

На 100 баллов литературу сдал 31 ученик, русский язык — 23 человека. Еще 11 человек показали стобалльные результаты по информатике.

«Особую гордость вызывают результаты ЕГЭ трех казанских выпускников, которые достигли максимальных результатов сразу по двум предметам. Это учащиеся лицеев №170 и №131, а также школы №139», — отметил он.

Ранее на деловом понедельнике назвали лучшие школы Казани по сдаче ЕГЭ.