Названы лучшие школы Казани по сдаче ЕГЭ

На деловом понедельнике в мэрии Казани назвали лучшие школы города по сдаче Единого государственного экзамена. Итоги подвел начальник Управления образования исполкома Ирек Ризванов.

Лучшие результаты ЕГЭ по русскому языку оказались у учеников лицея-интерната №2, где школьники набрали 84,32 балла, лицея №131 — 83,15 балла, гимназии-интерната №4 — 82,15, лицея №11 — 80,85 и гимназии №7 — 80,87.

Среди государственных и частных учреждений при сдаче русского языка отличились IT-лицей КФУ — 87,78 балла, ЧОУ «Елена-Сервис» — 87,36 балла и инженерный лицей КНИТУ-КАИ — 84,74.

В топ школ ЕГЭ по математике вошли лицей-интернат №7, лицей №131, лицей-интернат №2, гимназия-интернат №4, лицей №11. Среди государственных и частных учреждений выделяются IT-лицей КФУ, Международная школа, ЧОУ «Елена-Сервис».

«В этом году государственная итоговая аттестация прошла для 19 тыс. учащихся девятых и одиннадцатых классов. В Казани функционировали 169 пунктов проведения государственной итоговой аттестации. В организации было задействовано более 10 тыс. педагогов. Большое спасибо всем коллегам за огромный труд, за качественную подготовку выпускников и обеспечение бесперебойного прохождения экзаменационного процесса», — отметил спикер.