В Казани ожидается массовое ограничение движения на время триатлона

18 июня в Казани ожидается массовое ограничение движения из-за проведения триатлона и чемпионата России в рамках турнира Ironstar Timerman Cup. Об этом сообщается в Сборнике документов и правовых актов мэрии столицы РТ.

Движение автомобилей ограничат с 6 утра до 5 вечера. Так, до часу дня приостановят проезд по двум правым полосам движения по улице Чистопольской (от кругового движения ул.С.Хакима и ул.Чистопольской до второго съезда к стадиону «Ак Барс Арена»).

Полностью будут закрыты местный проезд по улице Амирхана, внутренняя дорога вокруг стадиона «Ак Барс Арена», съезд с проспекта Ямашева по нижнему мосту возле дома №122б и по нижнему мосту возле дома №39 по Сибирскому тракту.

На два часа дольше — до 17.00 — продлится ограничение по Кремлевской дамбе и улице Декабристов в направлении Московского района до улицы Хакима; по мосту Миллениум, улицам Амирхана и Вишневского (от Хакима) до съезда на улицу Ершова в направлении центра города; по улицам Ершова и Маркса на отрезке от улицы Вишневского до улицы Толстого в направлении к площади Свободы. Здесь будут перекрыты полторы правых полосы движения.

Полностью закроют движение по улице Хакима на участке от улицы Декабристов до Чистопольской, по улице Амирхана (съезд с Амирхана от улицы Козина до улицы Хакима), по улице Толстого в направлении от улицы Маркса до улицы Большая Красная, по Большой Красной на участке от улицы Толстого до улицы Батурина. На последнем отрезке предусмотрена возможность сквозных проездов с улиц Жуковского, Гоголя, Япеева, Театральная, Пушкина.

Полное ограничение предусмотрено и на Большой Красной от улицы Толстого до Батурина, по Малой Красной в направлении от Бассейной до Большой Красной, по улице Лобачевского от Большой Красной до Маркса, по улице Нагорной от башни монастырской стены до Большой Красной, а также по улице Батурина, где закроют движение на участке от Большой Красной до Кремлевской набережной.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, каким образом на время соревнований перестроят схемы движения автобусных маршрутов, проходящих через эти улицы.